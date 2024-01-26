ГУР о крушении Ил-76: Нужно обследовать черный ящик и место, но Россия этого не допустит

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Международные расследователи должны обследовать место падения самолета Ил-76 в Белгородской области, а также черный ящик и обломки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов.

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По его словам, даже в ООН сказали, что не могут установить, были ли на борту Ил-76 украинские пленные, а Россия не предоставила доказательств своей версии событий.

"Речь идет о военном самолете, который неоднократно перевозил личный состав и оружие. Москва не сообщала, что на этом самолете якобы будут перевозить пленных", — сказал Юсов.

Он отметил, что международное расследование будет логичным и обоснованным — можно будет обследовать место крушения, обломки и черный ящик, но Россия сейчас отвергает такую возможность.

"Это должен был быть один из наибольших обменов за время большой войны, но, к сожалению, он не состоялся", — подчеркнул спикер ГУР.

24 января в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 военнопленных, якобы находившихся на борту, однако там есть имена людей, которых обменяли еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Президент Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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