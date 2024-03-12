В российском городе Иваново вспыхнул вражеский самолет, предварительно Ил-76. Местные Telegram-каналы публикуют видео воздушного судна с горящим двигателем и последующий сильный пожар на территории аэродрома.

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По информации канала SHOT, жители Иваново заметили самолет около 12:45 по местному времени.

"Самолет с зажженным двигателем попытался совершить посадку на аэродроме в Ивановской области. На этот момент со стороны аэродрома идет сильный дым", – передают российские ресурсы.

Падение произошло недалеко от аэродрома "Северный", где базируются самолеты ДРЛО А-50, добавляет враг.

Telegram-канал ASTRA впоследствии опубликовал фото.

По данным канала 112, речь идет о военно-транспортном самолете Ил-76. На место массово отправляются оперативные службы. Россияне сообщают, что на борту находились, предварительно, 12 человек, все погибли.

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Telegram-канал BAZA публикует видео, на котором у Ил-76 во время полета отваливается двигатель. Как утверждают официальные пропагандистские СМИ России, причина катастрофы – неисправность самолета.

На борту Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров, сообщили в МО РФ пропагандистам.

24 января 2024 года в Белгородской области упал российский Ил-76. Таких на вооружении РФ около 100. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные.

В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день действительно должен был состояться обмен пленными, к тому же один из самых больших.

Президент Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании. Спикер Кремля Песков сказал, что РФ согласна только на расследование "преступления Киева".

1 февраля сообщалось, что Украина обращалась в Россию относительно возвращения тел военнопленных, якобы погибших на борту Ил-76, однако страна-агрессор не реагировала на эти запросы.

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