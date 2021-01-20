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"Трамп мертв, но ядерная сделка жива". Рухани допустил возобновление отношений с США

20.01.2021, 16:40
Хассан Рухани (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что приветствует "конец эпохи тирана" – 45-го президента США Дональда Трампа. По словам Рухани, Иран не против выполнить свои обязательства по ядерному соглашению, если Соединенные Штаты тоже пойдут навстречу, пишет Reuters.

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"Политическая карьера тирана Трампа и его зловещее правление закончились сегодня, а его политика максимального давления на Иран полностью провалилась. Трамп мертв, но ядерная сделка все еще жива", – подчеркнул иранский лидер.

Сообщается, что с этим заявлением Рухани выступил после того, президент США Джо Байден допустил возможность возвращения к ядерной сделке с Ираном.

"Мяч теперь на американской стороне. Если Вашингтон вернется к ядерной сделке с Ираном 2015 года, мы также полностью выполним свои обязательства по соглашению", – заявил президент Ирана.

  • В мае 2018 года Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки в одностороннем порядке. Иран назвал такой выход незаконным.
  • 15 мая 2019 года Иран официально начал выход из ядерной сделки, прекратив выполнять часть обязательств со своей стороны.
  • 5 января 2020 года Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами. А спустя два дня заявил, что считает, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части ее положений.
  • 8 ноября 2020 года Рухани призвал Байдена "исправить прошлые ошибки" и вернуть США к ядерной сделке 2015 года.

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Дарья Мостовая
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