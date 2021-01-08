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Данилов: Украина не должна принимать предложенные Ираном компенсации за сбитый Boeing

08.01.2021, 14:52
Данилов: Украина не должна принимать предложенные Ираном компенсации за сбитый Boeing - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Украина не должна соглашаться на сумму компенсаций, которую Тегеран предложил выплатить родственникам погибших на борту Boeing-737, сбитого ровно год назад иранскими военными. Об этом на брифинге заявил секретарь Совета нацбеозпасности Алексей Данилов.

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"Есть процедура, по которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Она не соответствует вине Ирана", – сказал он.

Данилов считает, что сумму должны прежде всего определять родственники погибших. Нынешнее предложение – это "не та сумма, о которой стоит вести разговоры", сказал секретарь СНБО.   

  • 5 января 2021-го глава МИД Украины Кулеба сказал, что Украина не получала официального предложения о сумме в $150 000.

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Марк Сировой
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Иран авиакатастрофа самолет компенсации boeing-737 Алексей Данилов

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