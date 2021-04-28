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Корабли США в Персидском заливе отогнали иранские катера предупредительным огнем

28.04.2021, 08:02
Корабли США в Персидском заливе отогнали иранские катера предупредительным огнем - Фото
Инцидент между кораблями США и Ирана (Фото – U.S.Navy, Twitter)

Корабль США был вынужден открыть предупредительный огонь из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США.

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Три катера Корпуса стражей исламской революции приблизились к патрульным кораблям США Firebolt и Baranoff с неизвестными намерениями, наименьшая дистанция составила около 60 метров.

Иранские суда были предупреждены через громкоговорители, но продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы, после чего катера КСИР отошли на безопасное расстояние от кораблей США.

В ВМФ США подчеркивают, что американские моряки поддерживали связь с судами КСИР на протяжении всего взаимодействия, чтобы избежать столкновения и снизить эскалацию.

В ВМФ США считают, что иранские корабли создавали риск столкновения, их действия не соответствовали международной конвенции о правилах предупреждения столкновений судов на море и международно-правовым обязательствам.

В Twitter ВМФ США опубликованы фото и видео инцидента:

Денис Юдин
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Иран персидский залив КСИР ВМФ США предупредительный выстрел
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