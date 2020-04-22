Трамп приказал ВМС США открывать огонь по иранским катерам для самообороны

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ военно-морскому флоту открывать огонь по иранским боевым катерам, если те будут препятствовать свободному передвижению в море. Об этом он написал в Twitter.

"Я приказал военно-морскому флоту США открывать огонь и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут мешать нашим кораблям в море", - написал Трамп.

На прошлой неделе в Персидском заливе было зафиксировано несколько инцидентов с участием катеров Корпуса стражей исламской революции, которые проводили маневры в опасной близости от американских боевых кораблей, в том числе вблизи эсминца "Пол Гамильтон".

Напряженные отношения между США и Ираном еще большее обострились в начале года после операции Соединенных Штатов по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и последующего обстрела американских баз в Ираке с иранской территории, в результате которого пострадали десятки военнослужащих.

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