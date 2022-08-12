Госдеп подтвердил, что последние недели россияне учатся управлять иранскими беспилотниками

В течение последних нескольких недель официальные представители России проходят обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников. Об этом сообщил первый заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

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Представитель Госдепа напомнил, что в июле правительство США получило информацию, указывающую на то, что Иран готовится предоставить России несколько сотен военных беспилотников. А недавно официальная российская делегация присутствовала на демонстрации иранских ударных дронов.

"Мы можем подтвердить, что в течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА", – сказал Пател.

Представитель Госдепа заявил, что США будут вводить санкции за торговлю оружием как с Россией, так и с Ираном.

"Мы продолжим использовать все доступные инструменты, включая санкции, но не ограничиваясь ими, для предотвращения, сдерживания и ликвидации сети закупок, которая поставляет в Иран материалы и технологии, связанные с БПЛА", – сказал Пател.

16 июля появились данные разведки США, что российские официальные лица как минимум дважды вылетали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников.

26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки Россией иранских беспилотников. Госдеп США обещал ввести санкции против Ирана в случае поставки БПЛА В Россию.

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Наталия Медведева

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