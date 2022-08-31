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В Белом доме подтвердили, что Иран начал поставлять России ударные дроны

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 00:51
В Белом доме подтвердили, что Иран начал поставлять России ударные дроны - Фото
Разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6 (фото — КСИР)

В Администрации президента США Джо Байдена заявили, что Россия получила в августе иранские боевых беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed для использования их на войне против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга во вторник. 

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"Россия получила от Ирана БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе", – сообщила Жан-Пьер.

По ее словам, Россия загрузила оборудование БПЛА на грузовые самолеты на аэродроме в Иране, которые впоследствии вылетели из Ирана в Россию.

В Госдепе США также подтвердили информацию о том, что Иран поставил России партии беспилотников, которые страна-агрессор "намерена применять" в войне против Украины, передает CNN.

Представитель Госдепа Ведант Патель отметил, что США продолжит применять все санкции в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном.

  • 26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки РФ иранских дронов.
  • Госдеп США обещал ввести новые санкции против Ирана в случае таких поставок БПЛА.
  • 12 августа в США подтвердили, что последние недели россияне учатся управлять иранскими БПЛА.
  • 30 августа WP узнало, что 19 августа российские грузовые самолеты вылетели из Тегерана с боевыми дронами в Россию.

Читайте также: Россияне начали обучение работе с иранскими беспилотниками – CNN

Наталия Фреик
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война Иран БПЛА белый дом вооружение боевой дрон
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