Россияне начали обучение работе с иранскими беспилотниками – CNN
10.08.2022, 04:59
Иранский беспилотник Qasef (Иллюстративное фото: Flickr/Kubu Raya Pos)
Российские специалисты начали обучение работе с беспилотниками в Иране несколько недель назад. Это стало последним признаком того, что Россия намерена приобрести у Ирана эти системы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства США.
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"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", – сообщил CNN представитель США.
По его словам, разведданные о тренировках недавно были рассекречены.
- 16 июля появились данные разведки США, что российские официальные лица как минимум дважды вылетали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников.
- 26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки Россией иранских беспилотников. Госдеп США обещал ввести санкции против Ирана в случае поставки БПЛА В Россию.
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