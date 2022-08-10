Россияне начали обучение работе с иранскими беспилотниками – CNN

Российские специалисты начали обучение работе с беспилотниками в Иране несколько недель назад. Это стало последним признаком того, что Россия намерена приобрести у Ирана эти системы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства США.

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"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", – сообщил CNN представитель США.

По его словам, разведданные о тренировках недавно были рассекречены.

16 июля появились данные разведки США, что российские официальные лица как минимум дважды вылетали в Иран, чтобы договориться о приобретении ударных беспилотников.

26 июля в Белом доме заявили, что не видят "никаких признаков" закупки Россией иранских беспилотников. Госдеп США обещал ввести санкции против Ирана в случае поставки БПЛА В Россию.

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Наталия Медведева

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