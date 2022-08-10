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Россияне начали обучение работе с иранскими беспилотниками – CNN

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 04:59
Россияне начали обучение работе с иранскими беспилотниками – CNN - Фото
Иранский беспилотник Qasef (Иллюстративное фото: Flickr/Kubu Raya Pos)

Российские специалисты начали обучение работе с беспилотниками в Иране несколько недель назад. Это стало последним признаком того, что Россия намерена приобрести у Ирана эти системы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя правительства США.

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"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", – сообщил CNN представитель США.

По его словам, разведданные о тренировках недавно были рассекречены.

Читайте также: Иран мог уже отправить России беспилотники в расчете на получение Су-35 – ISW

Наталия Медведева
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Иран беспилотник
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