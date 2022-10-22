Ракетные удары по Украине. Без света остались 1 451 603 абонента в семи областях — ОП
В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, противник продолжает атаковать энергетические объекты в разных регионах Украины.
Вследствие ракетных ударов, по состоянию на 14:00, без света остались 672 000 абонентов в Хмельницкой области, 188 400 — в Николаевской, 102 000 — в Волынской, 242 000 — в Черкасской, 174 790 — в Ровенской, 61 913 — в Кировоградской и 10 500 — в Одесской.
Чиновник заявил, что специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах прилетов.
Он отметил, что электроснабжение будет восстановлено, но призвал не забывать об экономии энергии.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Германию срочно поставить Украине дополнительные боеприпасы к системе противовоздушной обороны IRIS-T.
- 22 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. В то же время россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там также перебои со светом и водой. Противник нанес удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом.
- Позже захватчики второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры на Волыни.
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