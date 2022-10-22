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Ракетные удары по Украине. Без света остались 1 451 603 абонента в семи областях — ОП

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 14:35
Ракетные удары по Украине. Без света остались 1 451 603 абонента в семи областях — ОП - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, противник продолжает атаковать энергетические объекты в разных регионах Украины.

Вследствие ракетных ударов, по состоянию на 14:00, без света остались 672 000 абонентов в Хмельницкой области, 188 400 — в Николаевской, 102 000 — в Волынской, 242 000 — в Черкасской, 174 790 — в Ровенской, 61 913 — в Кировоградской и 10 500 — в Одесской. 

Чиновник заявил, что специалисты сразу начинают ремонтные работы на местах прилетов. 

Он отметил, что электроснабжение будет восстановлено, но призвал не забывать об экономии энергии. 

Читайте также: Последствия атаки на энергообъекты сегодня могут быть хуже, чем 10-12 октября — Укрэнерго 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война Кирилл Тимошенко критическая инфраструктура отключения света
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