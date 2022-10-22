Армия России нанесла еще один удар по Волынской области. Прилет в объект энергетики — ОВА

Российские оккупанты второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры на Волыни. Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

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По его словам, противник снова атаковал регион — зафиксирован повторный прилет в объект энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет.

Информация о потерпевших и разрушениях уточняется.

Все специальные службы работают на местах ударов. Глава ОВА призвал жителей не публиковать фото и видео прилетов в социальных сетях.

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Дмитро Гриниченко

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