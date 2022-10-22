На части территории Украины, где электричество было отключено в результате сегодняшнего российского удара, уже удалось возобновить энергоснабжение. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
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"Частно в Одесской области, частично в Хмельницкой электричество уже вернули, Ровенская – большинство восстановили, есть положительные отчеты также из других областей. Но во многих городах, во многих районах восстановительные работы еще продолжаются. Стараемся как можно быстрее вернуть людям свет", – сказал он.
Президент поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.
"И даже сейчас – частично в темноте – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от России, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят украинских защитников.
"Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю: ежедневно – продвигаются вперед", – сказал президент.
- 22 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области – в городе начались проблемы со светом и водой. В то же время россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому – там также перебои со светом и водой. Противник нанес удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях – в регионах начались перебои со светом.
- Позже захватчики второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры на Волыни.
- В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбито. Президент призвал мир остановить этот террор.
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