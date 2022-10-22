На части территории Украины, где электричество было отключено в результате сегодняшнего российского удара, уже удалось возобновить энергоснабжение. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Частно в Одесской области, частично в Хмельницкой электричество уже вернули, Ровенская – большинство восстановили, есть положительные отчеты также из других областей. Но во многих городах, во многих районах восстановительные работы еще продолжаются. Стараемся как можно быстрее вернуть людям свет", – сказал он.

Президент поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

"И даже сейчас – частично в темноте – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от России, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что ни этот удар террористов, ни какие-либо другие подобные их удары не остановят украинских защитников.

"Российские пропагандисты врут, когда говорят, что этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне. Украинцы объединены и точно знают, что у России нет шансов выиграть в этой войне. Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и ежедневно – я подчеркиваю: ежедневно – продвигаются вперед", – сказал президент.

В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбито. Президент призвал мир остановить этот террор.

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Вадим Ребрина

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