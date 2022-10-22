Зеленский: Россия выпустила по Украине 36 ракет. Мир может и должен остановить этот террор
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбиты. Президент призвал мир остановить этот террор.
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"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы – наши герои!" – написал Зеленский.
Он опубликовал фотографии одного из пораженных объектов.
"Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", – подчеркнул президент.
- 22 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Ковелю Волынской области — в городе начались проблемы со светом и водой. В то же время россияне ударили по Луцку, Ровно и Хмельницкому — там также перебои со светом и водой. Противник нанес удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Кировоградской областях — в регионах начались перебои со светом.
- Позже захватчики второй раз за день ударили по объекту критической инфраструктуры на Волыни.
- В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.
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