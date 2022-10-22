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Зеленский: Россия выпустила по Украине 36 ракет. Мир может и должен остановить этот террор

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 16:47
Зеленский: Россия выпустила по Украине 36 ракет. Мир может и должен остановить этот террор - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбиты. Президент призвал мир остановить этот террор.

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"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы – наши герои!" – написал Зеленский.

Он опубликовал фотографии одного из пораженных объектов.

Зеленский: Россия выпустила по Украине 36 ракет. Мир может и должен остановить этот террор

"Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", – подчеркнул президент.

  • В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский энергетика ракетный удар инфраструктура электроэнергия
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