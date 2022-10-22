Зеленский: Россияне думают, что мы их не найдем без света, но мы их найдем по запаху

Президент Владимир Зеленский заявил, что система обороны Украины продолжает работать, несмотря на обстрелы Россией украинской энергетической системы. Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

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"Главная задача России — чтобы люди остались без света. Они террористы. Но, я не думаю, что время шутить, но я хотел бы им сказать... Наша система обороны работает. Им кажется, что если они выключат нам свет, мы их не найдем. Мы их найдем, потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать и бьют по гражданским людям. Так что мы их найдем по запаху", – сказал Зеленский.

В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбито. Президент призвал мир остановить этот террор.

Вадим Ребрина

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