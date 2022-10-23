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Глава Пентагона созвонился с министром обороны Британии после разговора с Шойгу

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 22:54
Глава Пентагона созвонился с министром обороны Британии после разговора с Шойгу - Фото
Бен Уоллес и Ллойд Остин (Фото - EPA)

Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом после того, как "отверг предлог для эскалации" со стороны Сергея Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

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Согласно опубликованным сообщениям, министр обороны России Сергей Шойгу по своей инициативе связался сегодня с главой Пентагона. В отчете о разговоре подчеркнуто, что Остин "отверг любой предлог для российской эскалации" и "подтвердил важность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины".

После этого, как следует из порядка публикации сообщений, Остин позвонил министру обороны Великобритании Уоллесу. Подробности разговора не разглашаются, сказано лишь, что разговор "стал продолжением обсуждений в Пентагоне на прошлой неделе, которое охватывало широкий круг общих приоритетов в области обороны и безопасности, включая Украину".

Ранее министерство обороны Великобритании выпустило заявление о телефонном разговоре Уоллеса и Шойгу, в котором подчеркнуло, что предупреждения России о якобы готовности Украины применить "грязную бомбу" лишены оснований. Шойгу также звонил с той же историей министрам обороны Франции Себастьяну Лекорню и Турции Хулуси Акару.

Сергій Бережний
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сергей шойгу Бен Уоллес Ллойд Остин грязная бомба
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