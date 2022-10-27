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Пока у Пентагона есть каналы связи с Кремлем, эскалацию можно сдерживать – Остин

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 20:57
Пока у Пентагона есть каналы связи с Кремлем, эскалацию можно сдерживать – Остин - Фото
Ллойд Остин (фото - EPA)

Пентагон считает, пока у США есть "открытые каналы связи" с Россией и обмен информацией с Кремлем по ключевым вопросам остается возможным, сохраняется и возможность "справиться с эскалацией войны в Украине". Об этом сказал на брифинге глава оборонного ведомства Ллойд Остин, сообщает CNN.

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"До тех пор, пока у нас есть открытые каналы связи и мы можем общаться о том, что важно для нас, я думаю, у нас остается возможность справиться с эскалацией", – сказал он.

Остин также заявил, что применение Россией ядерного оружия в Украине приведет к "очень серьезной реакции международного сообщества". Он подчеркнул, что "любой вид применения такого оружия или даже разговоры об использовании подобного оружия опасны и безответственны".

Глава Пентагона также сказал, что "Россия неизбирательно применила тысячи наступательных ракет в Украине", и это дает основания считать, что это может стать "обычным явлением в конфликтах XXI века".

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Сергій Бережний
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пентагон ядерная угроза война Ллойд Остин
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