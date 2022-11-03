Запуски ракет КНДР. Китай не осудил соседей, говорит – "нужно встретиться посередине"
Китай "внимательно следит" за традиционным во время военных учений нарастанием напряженности на Корейском полуострове, и предлагает США/Южной Корее, с одной стороны, и КНДР, с другой, "пойти навстречу друг другу". Об этом заявили на брифинге в МИД КНР.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Журналист спросил, как Пекин относится к новому испытательному запуску трех ракет класса "воздух-земля" ВВС КНДР в качестве ответа на учения южан, одна из которых упала недалеко от границы.
Спикер МИД Китай Чжао Лицзянь не осудил такие маневры северян и заявил: нужно "сбалансировано решать проблемы друг друга посредством диалога и консультаций".
Чжао Лицзянь выразил надежду, что "стороны пойдут навстречу друг другу" и, тем самым, эскалации удастся избежать.
Спикер МИД КНР добавил, что Китай "внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове", и "в общих интересах этого региона поддерживать мир и стабильность".
- 2 ноября баллистическая ракета КНДР впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей. Сеул ответил на провокацию северян.
- Также вчера в Белом доме заявили, что КНДР тайно поставляет России снаряды для войны против Украины. В Госдепе пообещали использовать "все инструменты", чтобы мешать этому.
- США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР "беспрецедентными" мерами за новое ядерное испытание.
Читайте также: Иран, Сирия, КНДР, Китай, Россия. Угрожает ли миру новая "ось зла"
Комментарии