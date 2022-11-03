Запуски ракет КНДР. Китай не осудил соседей, говорит – "нужно встретиться посередине"

Китай "внимательно следит" за традиционным во время военных учений нарастанием напряженности на Корейском полуострове, и предлагает США/Южной Корее, с одной стороны, и КНДР, с другой, "пойти навстречу друг другу". Об этом заявили на брифинге в МИД КНР.

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Журналист спросил, как Пекин относится к новому испытательному запуску трех ракет класса "воздух-земля" ВВС КНДР в качестве ответа на учения южан, одна из которых упала недалеко от границы.

Спикер МИД Китай Чжао Лицзянь не осудил такие маневры северян и заявил: нужно "сбалансировано решать проблемы друг друга посредством диалога и консультаций".

Чжао Лицзянь выразил надежду, что "стороны пойдут навстречу друг другу" и, тем самым, эскалации удастся избежать.

СПРАВКА. 31 октября американские и южнокорейские ВВС начали крупнейшие совместные учения в истории "Бдительный шторм": сотни боевых самолетов с обеих сторон устраивали круглосуточные учебные атаки 24 часа в сутки. По данным союзником, подготовка нужна для противодействия угрозам со стороны северян, где в 2022 году провели рекордное количество запусков ракет и впервые с 2017-го хотят вернуться к ядерным испытаниям. КНДР осудила учения как "репетицию вторжения", провела свои воздушные учения и открыла артиллерийский огонь в море.

Спикер МИД КНР добавил, что Китай "внимательно следит за развитием ситуации на Корейском полуострове", и "в общих интересах этого региона поддерживать мир и стабильность".

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Євген Пилипенко

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