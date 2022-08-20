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"Ким появился на трибуне, раздалось "Ура!" Военные КНДР расплакались от речей вождя: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 07:54
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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын торжественно поблагодарил и похвалил военных медиков за борьбу с эпидемией коронавируса в КНДР, в результате чего некоторые присутствовавшие в зале военнослужащие начали всхлипывать и плакать, демонстрируя, как прониклись речью высшего руководителя. Эти кадры показали на ТВ КНДР.

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На прошлой неделе, в середине августа, в Северной Корее ослабили антикоронавирусные ограничения, после чего тысячи медиков Корейской народной армии были отпущены в свои части. Пхеньян не сообщал, сколько людей заразилось COVID-19 и сколько умерли.

Сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР пишет почему-то о 25 апреля, когда "медики КНА собрались в Доме культуры по спецраспоряжению уважаемого товарища Ким Чен Ына".

"Дом был переполнен огромным волнением и радостью тех медиков, ожидавших часа чести и счастья, когда они встретятся с генсеком, которого они так страстно хотели увидеть хотя бы раз. Когда Ким Чен Ын появился на трибуне, раздались бурные возгласы "Ура!" Все участники были преисполнены безграничной благодарности к нему", – пишет ЦТАК.

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Ким отметил "исключительную преданность военнослужащих, которые лучше всех знают истинное сердце своего командира, беспрекословно и без колебаний осуществляют его замысел".

Диктатор также "дал высокую оценку блестящим заслугам медиков, проявивших боевые качества нашей армии, идущей сквозь огонь и воду во имя выполнения приказов партии и надежно защитившей бесценное революционное достояние великого армейско-народного единства, основу нашего общества".

Как далее пишут пропагандисты из Пхеньяна, в момент, когда Ким "закончил свою страстную речь, полную любви и привязанности к своим солдатам-революционерам", "все участники разразились восторженными аплодисментами со слезами умиления на глазах".

Фото: ЕРА/ЦТАК

Евгений Пилипенко
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кндр северная корея ким чен ын медики коронавирус
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