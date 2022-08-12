У Лаврова открещиваются от "100 000 наемников Ким Чен Ына" для войны против Украины

В министерстве иностранных дел страны-оккупанта России открещиваются от "сообщений в блогосфере", что северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы предложил Кремлю отправить до 100 000 своих военных на войну против Украины. Замдиректора отдела прессы в МИД РФ Иван Нечаев заявил, что "это фейк".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Данные сообщения от начала и до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся и отправка северокорейских добровольцев... не планируется", – говорится в сообщении посольства РФ в КНДР.

Там заявили, что "для успешного выполнения задач специальной военной операции (так в России называют войну на уничтожение Украины и ее народа. — Прим. ред.) вполне достаточно" и российской армии с поставленными под штык коллаборационистами на временно оккупированной территории Украины.

МИД РФ, в том числе его глава Сергей Лавров, его замы, представители ведомства на международных площадках и различные спикеры на постоянной основе транслируют ложь, дезинформацию и военную пропаганду об Украине и полномасштабной войне России против нее.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.