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Байден: Ядерная атака Северной Кореи на США и их союзниов положит конец режиму Кима

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 06:20
Байден: Ядерная атака Северной Кореи на США и их союзниов положит конец режиму Кима - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден подчеркнул, что ядерная атака Северной Кореи на Соединенные Штаты и их союзников станет концом режима Ким Чен Ына. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Белом доме, передает Bloomberg.

Президент США рассказал о новых усилиях с Южной Кореей по противодействию наращиванию ядерного оружия Пхеньяном.

Ядерная атака была бы "неприемлемой и приведет к краху любого режима, предпринявшего такие действия", заявил Байден.

США объявили, что они усилят сдерживание от ядерных угроз, которое они обеспечивают Южной Корее, в частности – впервые за 20 лет разместят в стране атомные подводные лодки.

Лидеры договорились создать консультативную группу по ядерным вопросам для улучшения координации, обмена информацией о сотрудничестве в области стратегических вооружений и проведения большего количества совместных военных учений.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на полуострове, но у нас будут визиты в порты, заходы атомных подводных лодок и тому подобное", – сказал Байден.

СПРАВКА. Южная Корея отказалась от своей программы разработки ядерного оружия под давлением США. В 1975 году Сеул присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются никогда не разрабатывать и не приобретать его.
  • 16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". 
  • В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • 9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.
  • 26 апреля президент Южной Кореи пообещал ответ ядерным оружием США в случае подобной атаки КНДР.

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Наталія Медведєва
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