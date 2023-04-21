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В Северной Корее заявили о своем ядерном статусе "на тысячелетия" и пригрозили Западу

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 09:53
В Северной Корее заявили о своем ядерном статусе
Чхве Сон Хуей (Фото: EPA)

В Северной Корее заявили, что ее статус государства, обладающего ядерным оружием, "окончательный и необратимый", "на тысячелетия". Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуей, которая пригрозила Западу "суровым ответом", на вмешательство в дела Пхеньяна, передает Yohnap.

Глава северокорейского МИД заявила, что США и Запад не имеют права обсуждать статус КНДР как мировой ядерной державы и назвала недавнее совместное заявление дипломатов G-7 вмешательством во внутренние дела Пхеньяна.

Главы МИД стран Большой семерки осудили незаконные запуски баллистических ракет КНДР и заявили, что Пхеньян не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

"У Большой семерки нет полномочий или квалификации для определения суверенитета и национального статуса Корейской народно-демократической республики", — заявила Чхве.

Она подчеркнула, что статус Северной Кореи как мировой ядерной державы "окончателен и необратим" и останется "неоспоримым" фактом на протяжении тысячелетий, даже если Вашингтон его не признает.

Чхве предупредила, что любые действия членов G-7, направленные на нарушение суверенитета и фундаментальных интересов Северной Кореи, будут встречены "суровым ответом".

  • 16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". 
  • В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • 9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи

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Наталія Медведєва
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кндр ядерное оружие
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