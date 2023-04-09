КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи
Корейская Народно-Демократическая Республика перестала отвечать на звонки из Южной Кореи, сообщило в воскресенье корейское агентство Yonhap.
Как правило, они проводят телефонные разговоры дважды в день, но в последние несколько дней представители Северной Кореи перестали брать трубку.
Отказ от контактов произошел на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове. В середине марта Южная Корея и США начали крупнейшие за пять лет совместные учения, а КНДР ответила на них демонстративными ракетными запусками.
8 апреля Северная Корея сообщила о втором с начала весны испытании стратегического подводного ударного беспилотника Haeil-2, способного, как утверждают в Пхеньяне, нести ядерное оружие и вызвать "радиоактивные цунами". Беспилотник в течение 71 часа кружил у берегов КНДР, прежде чем его тестовую боеголовку взорвали под водой.
Bloomberg указывает, что прекращение ежедневных контактов может быть предвестником дальнейших военных учений. Так уже было в августе 2017 года, когда КНДР несколько дней не отвечала на звонки с Юга, а потом запустила баллистическую ракету над Японией.
В июне 2020 года КНДР вообще подорвала общий офис связи в приграничном городе Кесон, после чего каналы связи с Южной Кореей прекратились на год.
- 1 января 2023 года Ким Чен Ын поставил задачу "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" Северной Кореи.
- В феврале КНДР показала самое большое в истории количество ракет на ночном параде.
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