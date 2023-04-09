КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи

Корейская Народно-Демократическая Республика перестала отвечать на звонки из Южной Кореи, сообщило в воскресенье корейское агентство Yonhap.

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Юг не может связаться с Пхеньяном уже третий день.



Как правило, они проводят телефонные разговоры дважды в день, но в последние несколько дней представители Северной Кореи перестали брать трубку.

Отказ от контактов произошел на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове. В середине марта Южная Корея и США начали крупнейшие за пять лет совместные учения, а КНДР ответила на них демонстративными ракетными запусками.

8 апреля Северная Корея сообщила о втором с начала весны испытании стратегического подводного ударного беспилотника Haeil-2, способного, как утверждают в Пхеньяне, нести ядерное оружие и вызвать "радиоактивные цунами". Беспилотник в течение 71 часа кружил у берегов КНДР, прежде чем его тестовую боеголовку взорвали под водой.

Bloomberg указывает, что прекращение ежедневных контактов может быть предвестником дальнейших военных учений. Так уже было в августе 2017 года, когда КНДР несколько дней не отвечала на звонки с Юга, а потом запустила баллистическую ракету над Японией.

В июне 2020 года КНДР вообще подорвала общий офис связи в приграничном городе Кесон, после чего каналы связи с Южной Кореей прекратились на год.

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Андрій Водяний

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