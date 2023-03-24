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Северная Корея испытала подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 10:14
Северная Корея испытала подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд – фото - Фото
Фото: KCNA

Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие. Об этом сообщило государственное издание КНДР KCNA.

На фотографии, опубликованной KCNA, Ким Чен Ын улыбается рядом с большим торпедообразным объектом, однако точного указания, что это новый беспилотник, нет.

Северная Корея испытала подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд – фото

На других фотографиях – следы подводной траектории объекта и взрыв, видимый на поверхности моря.

Северная Корея испытала подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд – фото

Северная Корея испытала подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд – фото

Северная Корея испытала подводный беспилотник, способный нести ядерный заряд – фото

Отмечается, что во время испытаний новый ударный беспилотник КНДР двигался под водой на глубине от 80 до 150 метров и взорвал неядерную цель в водах у восточного побережья Северной Кореи.

Дрон назвали "Цунами", он предназначен для внезапных атак в водах противника, уничтожения морских ударных групп и крупных оперативных портов путем подводного взрыва. Его разработка ведется с 2011 года.

KCNA сообщило, что этот ядерный подводный ударный беспилотник может быть развернут на любом побережье и в любом порту или буксироваться кораблем к месту запуска.

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Наталія Медведєва
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ким чен ын кндр северная корея ядерное оружие беспилотник
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