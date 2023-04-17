UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Южная Корея, США и Япония начали учения после провокаций КНДР – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 08:44
Южная Корея, США и Япония начали учения после провокаций КНДР – видео - Фото
Скриншот с видео

Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Сеула.

Три страны усиливают координацию в области безопасности после запуска Северной Кореей якобы твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, пишет агентство.

По данным южнокорейских вооруженных сил, в учениях задействованы три эсминца, оснащенных системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и JS Atago японских морских сил самообороны.

Цель учений – отработка процедур обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером цели в виде баллистической ракеты.

В последний раз три страны проводили подобные трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале.

  • 16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". 
  • В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • 9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США кндр южная корея япония учения
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 