Южная Корея, США и Япония начали учения после провокаций КНДР – видео

Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ВМС Сеула.

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Три страны усиливают координацию в области безопасности после запуска Северной Кореей якобы твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, пишет агентство.

По данным южнокорейских вооруженных сил, в учениях задействованы три эсминца, оснащенных системой Aegis: южнокорейский ROKS Yulgok Yi I, американский USS Benfold и JS Atago японских морских сил самообороны.

Цель учений – отработка процедур обнаружения и отслеживания смоделированной компьютером цели в виде баллистической ракеты.

В последний раз три страны проводили подобные трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале.

16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи





Вадим Ребрина

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