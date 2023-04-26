UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Южной Кореи пообещал ответ ядерным оружием США в случае подобной атаки КНДР

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 22:26
Президент Южной Кореи пообещал ответ ядерным оружием США в случае подобной атаки КНДР - Фото
Юн Сок Ель и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что если КНДР нанесет ядерный удар по югу, то ответ будет включать в себя ядерное оружие США. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме, цитирует его агентство AFP.

По его словам, мир с Северной Кореей достигается за счет превосходящей силы, а не доброй воли.

Он отметил, что ответ на ядерную атаку КНДР будет включать в себя ядерное оружие США.

Байден же в очередной раз повторил тезис Вашингтона о том, что ядерный удар со стороны Северной Кореи "приведет к концу" режима Ким Чен Ына. 

СПРАВКА. Южная Корея отказалась от своей программы разработки ядерного оружия под давлением США. В 1975 году Сеул присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются никогда не разрабатывать и не приобретать его.

  • 16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". 
  • В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • 9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.

Читайте также: В Северной Корее заявили о своем ядерном статусе "на тысячелетия" и пригрозили Западу 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ким чен ын южная корея северная корея ядерное оружие джо байден юн сок ель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 