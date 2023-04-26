Президент Южной Кореи пообещал ответ ядерным оружием США в случае подобной атаки КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что если КНДР нанесет ядерный удар по югу, то ответ будет включать в себя ядерное оружие США. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме, цитирует его агентство AFP.

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По его словам, мир с Северной Кореей достигается за счет превосходящей силы, а не доброй воли.

Он отметил, что ответ на ядерную атаку КНДР будет включать в себя ядерное оружие США.

Байден же в очередной раз повторил тезис Вашингтона о том, что ядерный удар со стороны Северной Кореи "приведет к концу" режима Ким Чен Ына.

СПРАВКА. Южная Корея отказалась от своей программы разработки ядерного оружия под давлением США. В 1975 году Сеул присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются никогда не разрабатывать и не приобретать его.

16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.

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Дмитро Гриниченко

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