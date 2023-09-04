Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки оружия в Россию – NYT
Американская газета The New York Times со ссылкой на анонимных официальных лиц США и союзников пишет, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для якобы обсуждения вероятной поставки в Россию большего количества оружия для войны против Украины.
По словам источников журналистов, Ким уедет из Пхеньяна, вероятно, на бронированном поезде, в российский Владивосток, где встретится с Путиным. Издание также предполагает, что северокорейский диктатор может отправиться в Москву, однако это не точная информация.
Путин хочет, чтобы Ким согласился дать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а лидер Северной Кореи хотел бы, чтобы РФ предоставила ему передовые технологии для спутников и атомных подлодок, ссылается NYT на анонимного собеседника.
Отмечается, что оба диктатора якобы прибудут в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября.
Ким также планирует посетить 33-й пирс, где швартуются военные корабли Тихоокеанского флота России. Одной из потенциальных остановок для Кима после Владивостока является Восточный космодром.
- Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает, советует "заткнуться" США.
- 2 ноября в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает России снарядами.
- Ранее в июле 2023 года глава военного ведомства РФ Шойгу побывал в КНДР, где встретился с коллегой, а также с диктатором Ким Чен Ыном. Вероятно, ездил за снарядами.
- Северокорейская пропаганда заявила после этого, что Шойгу якобы сказал, что армия КНДР "стала сильнейшей в мире".
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