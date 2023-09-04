Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки оружия в Россию – NYT

Американская газета The New York Times со ссылкой на анонимных официальных лиц США и союзников пишет, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным для якобы обсуждения вероятной поставки в Россию большего количества оружия для войны против Украины.

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По словам источников журналистов, Ким уедет из Пхеньяна, вероятно, на бронированном поезде, в российский Владивосток, где встретится с Путиным. Издание также предполагает, что северокорейский диктатор может отправиться в Москву, однако это не точная информация.

Путин хочет, чтобы Ким согласился дать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а лидер Северной Кореи хотел бы, чтобы РФ предоставила ему передовые технологии для спутников и атомных подлодок, ссылается NYT на анонимного собеседника.

Отмечается, что оба диктатора якобы прибудут в кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября.

Ким также планирует посетить 33-й пирс, где швартуются военные корабли Тихоокеанского флота России. Одной из потенциальных остановок для Кима после Владивостока является Восточный космодром.

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