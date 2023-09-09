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Кім Чен Ин зустрівся з делегацією КНР. Далі – ймовірна поїздка до Путіна – Bloomberg

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 08:08
Кім Чен Ин зустрівся з делегацією КНР. Далі – ймовірна поїздка до Путіна – Bloomberg - Фото
Кім Чен Ин на параді (Фото: ЕРА)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з китайською делегацією на військовому параді у Пхеньяні перед ймовірною поїздкою до Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

У параді на честь 75-ї річниці заснування держави брали участь колони мотоциклів з високою мобільністю, протитанкові ракетні установки, а також зенітні артилерійські установки та інше озброєння, повідомляло офіційне Центральне телеграфне агентство КНДР.

Кіма супроводжувала його донька, яка стала постійним супутником батька на великих заходах, пишуть журналісти.

Китайську делегацію очолював член Політбюро Лю Гочжун, який також є віцепрем'єром. Росія своєю чергою відправила учасників військового ансамблю пісні й танцю.

Bloomberg зазначає, що китайська делегація може дати лідеру КНР Сі Цзіньпіну можливість поспілкуватися з Кімом до того, як північнокорейський диктатор, як очікується, поїде до Росії на зустріч у Владивостоці з російським диктатором Володимиром Путіним.

Професор, що спеціалізується на китайсько-північнокорейських відносинах в Корейській національній дипломатичній академії в Сеулі Лі Санг-Сук вважає, що, відправляючи до Пхеньяна Лю, який займається питаннями охорони здоров'я та аграрної політики, Пекін намагається уникнути того, аби його вважали таким, що співпрацює з Пхеньяном у питаннях безпеки й оборони.

"Китай не може залишатися осторонь на тлі посилення співпраці між Північною Кореєю і Росією у сфері безпеки, але Пекіну важко зробити щось, що суттєво порушило б санкції. Тому, найімовірніше, він зробить вибір на користь економічної співпраці, яка включає постачання продовольства", – сказав він.

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Мілана Головань
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володимир путінкитайКім Чен ИнПівнічна КореяСі Цзіньпін
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