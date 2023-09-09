Ким Чен Ын встретился с делегацией КНР. Далее – вероятная поездка к Путину – Bloomberg

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с китайской делегацией на военном параде в Пхеньяне перед предполагаемой поездкой в Россию. Об этом сообщает Bloomberg.

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В параде в честь 75-летия основания государства принимали участие колонны мотоциклов с высокой мобильностью, противотанковые ракетные установки, а также зенитные артиллерийские установки и другое вооружение, сообщало официальное Центральное телеграфное агентство КНДР.

Кима сопровождала его дочь, ставшая постоянным спутником отца на больших мероприятиях, пишут журналисты.

Китайскую делегацию возглавлял член Политбюро Лю Гочжун, который также является вице-премьером. Россия в свою очередь отправила участников военного ансамбля песни и танца.

Bloomberg отмечает, что китайская делегация может дать лидеру КНР Си Цзиньпину возможность пообщаться с Кимом до того, как северокорейский диктатор, как ожидается, поедет в Россию на встречу во Владивостоке с российским диктатором Владимиром Путиным.

Профессор, специализирующийся на китайско-северокорейских отношениях в Корейской национальной дипломатической академии в Сеуле Ли Санг-Сук считает, что, отправляя в Пхеньян Лю, занимающегося вопросами здравоохранения и аграрной политики, Пекин пытается избежать того, чтобы его считали таким, что сотрудничает с Пхеньяном по вопросам безопасности и обороны.

"Китай не может оставаться в стороне на фоне усиления сотрудничества между Северной Кореей и Россией в сфере безопасности, но Пекину трудно сделать что-то, что существенно нарушило бы санкции. Поэтому, скорее всего, он сделает выбор в пользу экономического сотрудничества, включающего поставки продовольствия", – сказал он.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и Кимом.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима по импорту северокорейского оружия.

США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

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