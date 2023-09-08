UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северная Корея спустила на воду субмарину с тактическим ядерным оружием - Голос Кореи

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 08:29
Северная Корея спустила на воду субмарину с тактическим ядерным оружием - Голос Кореи - Фото
Северокорейская субмарина с ядерным оружием (Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи)

Северная Корея спустила на воду подлодку с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает пропагандистское издание Голос Кореи.

Спуск атомной подводной лодки на воду состоялся 6 сентября, но об этом стало известно только сейчас. Диктатор Ким Чен Ын якобы присутствовал на событии.

Северокорейские пропагандисты подчеркнули, что новая тактическая атомная ударная подлодка "выполнит свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" севера.

Читайте также: США не знают, что еще Москва может получить от Пхеньяна, кроме артиллерийских снарядов

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ким чен ынсеверная кореяядерное оружиесубмарина
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 