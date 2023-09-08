Северная Корея спустила на воду субмарину с тактическим ядерным оружием - Голос Кореи
08.09.2023, 08:29
Северокорейская субмарина с ядерным оружием (Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи)
Северная Корея спустила на воду подлодку с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает пропагандистское издание Голос Кореи.
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Спуск атомной подводной лодки на воду состоялся 6 сентября, но об этом стало известно только сейчас. Диктатор Ким Чен Ын якобы присутствовал на событии.
Северокорейские пропагандисты подчеркнули, что новая тактическая атомная ударная подлодка "выполнит свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" севера.
- Северная Корея заявила 13 июля, что накануне днем совершила испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18, после чего Ким снова пригрозил США и Южной Корее.
- 2 ноября в Белом доме заявили, что КНДР тайно снабжает России снарядами.
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