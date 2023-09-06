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США не знают, что еще Москва может получить от Пхеньяна, кроме артиллерийских снарядов

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 08:26
США не знают, что еще Москва может получить от Пхеньяна, кроме артиллерийских снарядов - Фото
Пэт Райдер (Фото: Пентагон)

Американская газета The New York Times писала, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в скором времени приехать во Владивосток на встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки оружия России. Спикер Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер на брифинге сообщил, что Штаты не знают, когда может состояться эта встреча и что кроме артиллерийских боеприпасов Москва может получить от Пхеньяна.

Отвечая на вопрос, удалось ли Пентагону отследить, сколько оружия могла бы поставить Северная Корея России, Райдер сказал: "У нас нет никакой конкретной информации о том, что она (Северная Корея. — Ред.) может поставить России, кроме артиллерийских боеприпасов".

"Если и когда у нас будет объявление или обновление на этот счет, я могу передать его", – подчеркнул он.

В то же время, журналисты NYT со ссылкой на анонимных собеседников в окружении президента США Джо Бадена писали, что кроме артиллерийских боеприпасов Россия стремится получить от Северной Кореи еще и противотанковые ракеты.

Спикер Пентагона также добавил, что в оборонном ведомстве пока не могут сказать, когда состоится потенциальная встреча двух диктаторов, поскольку нет достаточной информации по этому поводу.

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Милана Головань
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