США не знають, що ще Москва може отримати від Пхеньяна, окрім артилерійських снарядів
Американська газета The New York Times писала, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин планує незабаром приїхати до Владивостока на зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити постачання зброї Росії. Речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пет Райдер на брифінгу повідомив, що Штати не знають, коли може відбутися ця зустріч і що окрім артилерійських боєприпасів Москва може отримати від Пхеньяна.
Відповідаючи на запитання, чи вдалося Пентагону відстежити, скільки зброї могла б поставити Північна Корея Росії, Райдер сказав: "Ми не маємо ніякої конкретної інформації щодо того, що вона (Північна Корея. — Ред.) може поставити Росії, окрім артилерійських боєприпасів".
"Якщо і коли у нас буде оголошення або оновлення з цього приводу, я можу передати його", – наголосив він.
Водночас журналісти NYT з посиланням на анонімних співрозмовників в оточенні президента США Джо Бадена писали, що окрім артилерійських боєприпасів Росія прагне отримати від Північної Кореї ще й протитанкові ракети.
Речник Пентагону також додав, що в оборонному відомстві поки не можуть сказати, коли відбудеться потенційна зустріч двох диктаторів, оскільки не має достатньо інформації з цього приводу.
- Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує, радить "заткнутися" США.
- 2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.
- Раніше в липні 2023-го глава військового відомства РФ Шойгу побував у КНДР, де зустрівся з колегою, а також з диктатором Кім Чен Ином. Ймовірно, їздив по снаряди.
- Північнокорейська пропаганда заявила після цього, що Шойгу нібито сказав, що армія КНДР "стала найсильнішою у світі".
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