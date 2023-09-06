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США не знають, що ще Москва може отримати від Пхеньяна, окрім артилерійських снарядів

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 08:26
США не знають, що ще Москва може отримати від Пхеньяна, окрім артилерійських снарядів - Фото
Пет Райдер (Фото: Пентагон)

Американська газета The New York Times писала, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин планує незабаром приїхати до Владивостока на зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити постачання зброї Росії. Речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пет Райдер на брифінгу повідомив, що Штати не знають, коли може відбутися ця зустріч і що окрім артилерійських боєприпасів Москва може отримати від Пхеньяна.

Відповідаючи на запитання, чи вдалося Пентагону відстежити, скільки зброї могла б поставити Північна Корея Росії, Райдер сказав: "Ми не маємо ніякої конкретної інформації щодо того, що вона (Північна Корея. — Ред.) може поставити Росії, окрім артилерійських боєприпасів".

"Якщо і коли у нас буде оголошення або оновлення з цього приводу, я можу передати його", – наголосив він.

Водночас журналісти NYT з посиланням на анонімних співрозмовників в оточенні президента США Джо Бадена писали, що окрім артилерійських боєприпасів Росія прагне отримати від Північної Кореї ще й протитанкові ракети.

Речник Пентагону також додав, що в оборонному відомстві поки не можуть сказати, коли відбудеться потенційна зустріч двох диктаторів, оскільки не має достатньо інформації з цього приводу.

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Мілана Головань
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війнаволодимир путінбоєприпасиКім Чен ИнПівнічна КореяПет Райдер
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