Північна Корея спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю – Голос Кореї

Північна Корея спустила на воду підводний човен з тактичною ядерною зброєю. Про це повідомляє пропагандистське видання Голос Кореї.

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Спуск атомного підводного човна на воду відбувся 6 вересня, але про це стало відомо лише зараз. Диктатор Кім Чен Ин нібито був присутній на події.

Північнокорейські пропагандисти наголосили, що новий тактичний атомний ударний підводний човен "виконуватиме своє бойове завдання у якості одного з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил" півночі.

Північна Корея заявила 13 липня, що напередодні вдень здійснила випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, після чого Кім знову пригрозив США та Південній Кореї.

2 листопада в Білому домі заявили, що КНДР таємно постачає Росії снаряди.

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