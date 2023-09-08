Північна Корея спустила на воду субмарину з тактичною ядерною зброєю – Голос Кореї
08.09.2023, 08:29
Північнокорейська субмарина з ядерною зброєю (Фото: Центральне телеграфне агентство Кореї)
Північна Корея спустила на воду підводний човен з тактичною ядерною зброєю. Про це повідомляє пропагандистське видання Голос Кореї.
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Спуск атомного підводного човна на воду відбувся 6 вересня, але про це стало відомо лише зараз. Диктатор Кім Чен Ин нібито був присутній на події.
Північнокорейські пропагандисти наголосили, що новий тактичний атомний ударний підводний човен "виконуватиме своє бойове завдання у якості одного з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил" півночі.
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