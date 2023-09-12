США: Путин будет умолять Ким Чен Ына о военной помощи. Введем новые санкции, если нужно

В государственном департаменте США заявили, что диктатор Владимир Путин будет "умолять" своего "коллегу" из Северной Кореи Ким Чен Ына о военной помощи. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, россияне будут продолжать терпеть неудачу в Украине.

"Я думаю, нет лучшего доказательства этому, чем сейчас, полтора года спустя, он не только не смог достичь своих целей на поле боя, но и вы видите, как он путешествует по своей стране со шляпой в руке, чтобы умолять Ким Чен Ына о военной помощи", — сказал Миллер.

Он отметил, что из-за проблем на войне Кремль ищет помощи у КНДР.

"Мы агрессивно соблюдаем наши санкции против организаций, которые финансируют военные усилия России, и мы продолжим обеспечивать соблюдение этих санкций и без колебаний введем новые санкции, если это необходимо", — заявил дипломат.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и самим Кимом.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима об импорте северокорейского оружия.

США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.

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