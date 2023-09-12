США: Путин будет умолять Ким Чен Ына о военной помощи. Введем новые санкции, если нужно
В государственном департаменте США заявили, что диктатор Владимир Путин будет "умолять" своего "коллегу" из Северной Кореи Ким Чен Ына о военной помощи. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.
"Я думаю, нет лучшего доказательства этому, чем сейчас, полтора года спустя, он не только не смог достичь своих целей на поле боя, но и вы видите, как он путешествует по своей стране со шляпой в руке, чтобы умолять Ким Чен Ына о военной помощи", — сказал Миллер.
Он отметил, что из-за проблем на войне Кремль ищет помощи у КНДР.
"Мы агрессивно соблюдаем наши санкции против организаций, которые финансируют военные усилия России, и мы продолжим обеспечивать соблюдение этих санкций и без колебаний введем новые санкции, если это необходимо", — заявил дипломат.
- В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и самим Кимом.
- После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Кима об импорте северокорейского оружия.
- США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.
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