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США: Путін благатиме Кім Чен Ина про військову допомогу. Введемо нові санкції, якщо потрібно

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 06:28
США: Путін благатиме Кім Чен Ина про військову допомогу. Введемо нові санкції, якщо потрібно - Фото
Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

У державному департаменті США заявили, що диктатор Володимир Путін "благатиме" свого "колегу" з Північної Кореї Кім Чен Ина про військову допомогу. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, росіяни й далі зазнаватимуть невдачі в Україні.

"Я думаю, немає кращого доказу цього, ніж зараз, через півтора року, він не тільки не зміг досягти своїх цілей на полі бою, але і ви бачите, як він подорожує своєю країною з капелюхом у руці, щоб благати Кім Чен Ина про військову допомогу", — сказав Міллер.

Він зазначив, що через проблеми на війні Кремль шукає допомоги у КНДР.

"Ми агресивно дотримуємося наших санкцій проти організацій, які фінансують військові зусилля Росії, і ми далі забезпечуватимемо дотримання цих санкцій і без вагань введемо нові санкції, якщо це необхідно", — заявив дипломат.

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Дмитро Гриниченко
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