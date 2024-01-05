ВСУ заявили, что баллистика КНДР не сильно отличается от "Искандера". Это может быть KN-23

Игнат заявил, что большинство технологий в Северной Корее были получены еще от Советского Союза

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские военные пока не имеют подтверждения того, что Россия получила баллистические ракеты от Северной Кореи. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, специалисты будут изучать обломки ракет, после чего можно будет говорить о возможном подтверждении.

Он отметил, что многие технологии Северной Корее передали еще во времена СССР.

"Многое там советского, даже идентичного. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", — сказал Игнат.

Ранее издание Defence Express писало, что это могут быть ракеты типа KN-23 та KN-24. Аналитики также утверждают, что KN-23 вполне можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Пуск ракеты KN-23

"Как бы это парадоксально ни прозвучало, но KN-23, как северокорейская копия "Искандера", имеет в чем-то лучше характеристики, чем российский "оригинал". Известно, что стартовая масса KN-23 составляет 3,4 тонны (на 400 кг меньше, чем в ракете 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть – 500 кг, подтвержденная дальность пуска – 690 км (или на 190 км больше)", — заявили в DE.

В сентябре 2023-го издание Yonhap писало, что после встречи с диктатором Путиным его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

4 января 2024-го издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

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