Ракета, которой РФ ударила по Харькову 2 января, похожа на северокорейскую – прокуратура

Доказательств этому нет, но это не "Искандер", как констатировали ранее

Фото: Суспильне

Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из производимых Северной Кореей. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного.

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По его словам, сейчас продолжаются экспертизы. В то же время правоохранители установили, что ракеты, которые враг запустил на Харьков, отличаются от "Искандеров" как по внешнему виду, так и технически.

Представитель прокуратуры отметил, что они напоминают боеприпасы, которые можно увидеть на фото из военных парадов в КНДР.

Фото: Общественное

Фото: Общественное

"Эта ракета похожа на одну из северокорейских ракет, конкретную модель я не буду называть. Но действительно по соплам, за задней частью эта ракета очень похожа. Но северокорейская ракета изготавливалась на базе "Искандера". Поэтому мы склоняемся к тому, что вероятно это и есть ракета, предоставленная Северной Кореей", – сказал Чубенко.

Он отметил, что доказательств этому нет.

4 января представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Впрочем, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские военные пока не имеют подтверждения того, что Россия получила баллистические ракеты от КНДР.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки.

Полиция 4 января уточнила, что Россия ударила по городу якобы баллистической ракетой типа "Искандер-М".

На следующий день в военной администрации Харьковской области пришли к выводу , что это, скорее всего, не "Искандер-М", а ракета иностранного производства.

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