Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет

В Пхеньяне традиционно обвинили США в войне России против Украины, а не режим Владимира Путина

Запуск ракеты КНДР (Фото: EPA)

Северная Корея назвала "необоснованными" обвинения США в передаче России баллистических ракет. Об этом заявил представитель КНДР в ООН Ким Сон, которого цитирует пропагандистское агентство KCNA.

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Ким заявил, что США якобы являются причиной войны России против Украины.

"США подтянули КНДР, которая не имеет никакого отношения к обсуждению пунктов повестки дня. Это является ярким отражением их тяжелого положения в затруднительном положении и лишь показывает их недостаточную мощь и средства в стратегической конфронтации с Россией", — сказал чиновник.

По его словам, КНДР "не чувствует необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США".

2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из производимых Северной Кореей.

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