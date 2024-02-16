Россия атаковала Украину уже по меньшей мере 24 ракетами KN-23 из КНДР – генпрокурор

С 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024-го россияне нанесли по меньшей мере 12 ударов по семи областям Украины

KN-23 (Фото: пропагандистские ресурсы КНДР)

Россия уже использовала не менее 24 баллистических ракет северокорейского производства, вероятно KN-23/24, во время ракетных обстрелов Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин, цитирует Интерфакс-Украина.

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По его словам, всего в период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года враг нанес по меньшей мере 12 ударов по семи областям Украины этим типом ракет.

"Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой и Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения", – рассказал Костин.

Наиболее массированная ракетная атака этим типом ракет была задокументирована 7 февраля, добавил генпрокурор. Тогда Россия ударила по Киеву, Павлограду и Харькову (по одной ракете на каждый город. – Ред.).

"У этих ракет есть разные маркировочные номера, на них есть символы, которые могут свидетельствовать о корейском происхождении. Также характер и объем разрушений, особенность траектории полета были разными. То есть эти ракеты имеют больший диаметр, чем аналогичные модели российского и советского происхождения", – рассказал. Костин.

Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

Ранее Северная Корея назвала "необоснованной" информацию о передаче России баллистических ракет.

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