Північна Корея може запустити міжконтинентальну ракету під час виборів президента США
Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету під час виборів президента США 5 листопада. Таке побоювання висловили південнокорейські законодавці з посиланням на військову розвідку, повідомляє Reuters.
Як повідомив південнокорейський депутат Лі Сон Квон, КНДР могла розмістити пускову установку на місці можливого випробування міжконтинентальної ракети. У Південній Кореї не виключають, що глава КНДР Кім Чен Ин спробує продемонструвати розробку своєї стратегічної зброї або проведе сьоме ядерне випробування приблизно 5 листопада.
"Підготовку транспортно-пускової установки завершено, її розгорнуто в певному місці, і запуск МБР для технологічної перевірки повернення боєголовок в атмосферу може бути приурочений до президентських виборів у США або після них у листопаді", – сказав він на пресконференції із журналістами.
Депутат Пак Сон Вон заявив, що у розвідці не побачили, щоб ракета вже була завантажена в пускову установку. Проте не виключено, що її вже доставлено на місце.
- 15 жовтня Сеул заявив, що КНДР підірвала свою частину дороги, яка з'єднувала держави.
- 29 жовтня розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР відправила воювати до Росії проти України 20-річних солдатів та навіть підлітків.
- 30 жовтня стало відомо, що у кількох штатах США підпалили виборчі скриньки за кілька днів до початку голосування.
- Камала Гарріс закликала виборців залишити Трампа у минулому. Вона виступила перед американцями у символічному місці.