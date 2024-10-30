Північна Корея може запустити міжконтинентальну ракету під час виборів президента США

Кім Чен Ин спостерігає запуск ракети (Фото: EPA)

Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету під час виборів президента США 5 листопада. Таке побоювання висловили південнокорейські законодавці з посиланням на військову розвідку, повідомляє Reuters.

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Як повідомив південнокорейський депутат Лі Сон Квон, КНДР могла розмістити пускову установку на місці можливого випробування міжконтинентальної ракети. У Південній Кореї не виключають, що глава КНДР Кім Чен Ин спробує продемонструвати розробку своєї стратегічної зброї або проведе сьоме ядерне випробування приблизно 5 листопада.

"Підготовку транспортно-пускової установки завершено, її розгорнуто в певному місці, і запуск МБР для технологічної перевірки повернення боєголовок в атмосферу може бути приурочений до президентських виборів у США або після них у листопаді", – сказав він на пресконференції із журналістами.

Депутат Пак Сон Вон заявив, що у розвідці не побачили, щоб ракета вже була завантажена в пускову установку. Проте не виключено, що її вже доставлено на місце.