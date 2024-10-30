У двох штатах в США підпалили виборчі скриньки: згоріли сотні бюлетенів – відео

Поліція виявила "підозрілий автомобіль" Volvo S-60 2001-2004 років біля одного з місць пожежі в Портленді й зараз розшукує його

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За кілька днів до президентських виборів у США в Портленді, штат Орегон, і Ванкувері, штат Вашингтон, підпалили сотні бюлетенів в урнах для голосування. Про це повідомляють The New York Times та CNN.

Інциденти сталися 28 жовтня. Поліція виявила "підозрілий автомобіль" Volvo S-60 2001-2004 років біля одного з місць пожежі в Портленді й зараз розшукує його.

Наступного дня New York Times, посилаючись на двох представників правоохоронних органів, повідомила, що на запальних пристроях, знайдених на обох місцях пожеж, було написано "Звільніть Газу". CNN звернулося до поліції в обох штатах, але там не підтвердили цю інформацію, зазначивши, що докази були відправлені на експертизу.

Представник поліції Портленда Майк Беннер зазначив, що запальні пристрої, знайдені біля виборчих скриньок, свідчать про зв'язок між цими пожежами та третім інцидентом 8 жовтня у Ванкувері, коли сталася спроба підпалу виборчої скриньки.

Представниця офісу шерифа округу Малтнома Джесіка Вега Педерсон повідомила, що урну для голосування в Портленді вже замінили, а правоохоронні органи округу Малтнома та Ванкувера, штат Вашингтон, планують збільшити патрулювання біля виборчих скриньок у цьому районі.

Вибори у США відбудуться у вівторок, 5 листопада.