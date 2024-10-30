В двух штатах в США подожгли избирательные урны: сгорели сотни бюллетеней – видео

Полиция обнаружила "подозрительный автомобиль" Volvo S-60 2001-2004 годов возле одного из мест пожара в Портленде и сейчас разыскивает его

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За несколько дней до президентских выборов в США в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, подожгли сотни бюллетеней в урнах для голосования. Об этом сообщают The New York Times и CNN.

Инциденты произошли 28 октября. Полиция обнаружила "подозрительный автомобиль" Volvo S-60 2001-2004 годов возле одного из мест пожара в Портленде и сейчас разыскивает его.

На следующий день New York Times, ссылаясь на двух представителей правоохранительных органов, сообщила, что на зажигательных устройствах, найденных на обоих местах пожаров, было написано "Освободите Газу". CNN обратилась в полицию в обоих штатах, но там не подтвердили эту информацию, отметив, что доказательства были направлены на экспертизу.

Представитель полиции Портленда Майк Беннер отметил, что зажигательные устройства, найденные у избирательных урн, свидетельствуют о связи между этими пожарами и третьим инцидентом 8 октября в Ванкувере, когда произошла попытка поджога избирательного ящика.

Представительница офиса шерифа округа Малтнома Джессика Вега Педерсон сообщила, что урну для голосования в Портленде уже заменили, а правоохранительные органы округа Малтнома и Ванкувера, штат Вашингтон, планируют увеличить патрулирование у избирательных урн в этом районе.

Выборы в США пройдут во вторник, 5 ноября.