Северная Корея может запустить межконтинентальную ракету во время выборов президента США

Ким Чен Ын наблюдает запуск ракеты (Фото: EPA)

Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету во время выборов президента США 5 ноября. Такое опасение высказали южнокорейские законодатели со ссылкой на военную разведку, передает Reuters.

Как сообщил южнокорейский депутат Ли Сон Квон, КНДР могла разместить пусковую установку на месте возможного испытания межконтинентальной ракеты. В Южной Корее не исключают, что глава КНДР Ким Чен Ын попытается продемонстрировать разработку своего стратегического оружия или проведет седьмое ядерное испытание приблизительно 5 ноября.

"Подготовка транспортно-пусковой установки завершена, она развернута в определенном месте, и запуск МБР для технологической проверки возвращения боеголовок в атмосферу может быть приурочен к президентским выборам в США либо после них в ноябре", – сказал он на пресс-конференции с журналистами.

Депутат Пак Сон Вон заявил, что в разведке не увидели, чтобы ракета уже была загружена в пусковую установку. Однако не исключено, что она уже доставлена на место.