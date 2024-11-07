Хто привітав Трампа та чи є в списку РФ. Кремль заперечує "таємні" повідомлення від Путіна

Трампа привітали з перемогою лідери багатьох держав, а російські журналісти писали, що неофіційно це зробив і Путін. Пєсков каже, що це не так

Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Республіканця Дональда Трампа привітали з перемогою на виборах президента США лідери багатьох держав ще до оголошення офіційних результатів. Російське видання "Вёрстка" із посиланням на неназваних співрозмовників писало, що привітання "через знайомих" нібито передав і диктатор РФ Володимир Путін, проте у Кремлі спростовують це.

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Президент Володимир Зеленський зранку 6 листопада привітав Трампа з "вражаючою перемогою", а вже в ніч проти 7 листопада вони провели, як сказав український лідер, "чудову" телефонну розмову.

Президент Сальвадору Наїб Букеле став першим, хто привітав Трампа: "Нехай Бог вас благословить і веде вас".

Угорський прем'єр Віктор Орбан першим в ЄС привітав Трампа 6 листопада: написав, що "довге очікування закінчилося" і "президент Трамп повертається".

7 листопада вони провели телефонну розмову, після якої Орбан заявив про "великі плани на майбутнє".

Також Трампа привітав президент Франції Еммануель Макрон: зазначив, що готовий співпрацювати з ним, як і за його попередньої каденції, "з повагою та амбіціями, задля миру і процвітання".

Le Figaro пише що Трамп і Макрон також поговорили телефоном – розмова тривала близько 25 хвилин. Макрон сказав, що "готовий продовжувати розмову і працювати разом над цими питаннями, включно з Україною і Близьким Сходом".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС і США – це більше, ніж просто союзники. Закликала "працювати разом над сильним трансатлантичним порядком денним".

Генсек НАТО Марк Рютте привітав Трампа і заявив: "Його лідерство буде ключовим для підтримки міцності нашого альянсу. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб знову працювати з ним заради миру завдяки силі".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі написала, що сильна Америка – стратегічний партнер Тбілісі, друг протягом 33 років, який "зараз потрібен більше, ніж будь-коли", щоб підтримати євроатлантичну інтеграцію, зміцнити регіональну безпеку та стабільність, а також захистити свободу та незалежність країни.

7 листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував Трампу, щоб привітати його, передає Міністерство закордонних справ КНР. Він висловив сподівання, що обидві сторони підтримуватимуть принципи взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, а також зможуть врегулювати розбіжності та" знайдуть шлях для Китаю та Сполучених Штатів, щоб правильно йти в нову еру".

Телефонну розмову вже також провели Трамп та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Вони обговорили ситуацію у Північній Кореї, зокрема нещодавні ядерні розробки, запуски ракет і розгортання військ у РФ. Лідери висловили "стурбованість цими питаннями безпеки та невідкладністю ситуації в Україні".

Як передає CNN, також у Трампа вже були розмови із прем'єром Японії Сігеру Ішібою, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та іншими.

Як повідомляли 6 листопада російські пропагандисти, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи планує Путін вітати Трампа з перемогою, але нагадав, що США є "недружньою" країною для Росії.

"Мені невідомо про плани президента вітати Трампа із виборами. Не забуваймо, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і побічно залучена у війну проти нашої держави", – сказав Пєсков, водночас заявивши про "відкритість Путіна до діалогу".

Згодом російська "Вёрстка" написала, що представники російської влади та "еліти" нібито привітали Трампа з перемогою неофіційно – "через знайомих" за лінією Міністерства закордонних справ Росії. Вітали Трампа нібито Путін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко, глава нелегітимної Держдуми РФ В'ячеслав Володін та глава Сбербанку РФ Герман Греф.

Співрозмовники "Вёрстки" вважають, що російська влада сподівається покращити переговорні позиції у війні проти України, очікуючи на скорочення підтримки Києва з боку США. Водночас слова Трампа про те, що він нібито зможе закінчити війну за добу, у Кремлі "не сприймають серйозно", сказали співрозмовники.

Пізніше російські пропагандисти повідомили, що Пєсков спростував публікації в медіа про нібито неофіційно передані вітання Трампу.

6 листопада 2024 року Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для Штатів.

Про події американських виборів детально читайте у великій хроніці LIGA.net.

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