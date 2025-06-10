Украина получает военную помощь от США и ведет переговоры о покупке оружия – МИД

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина продолжает получать вооружение, выделенное администрацией 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также ведет переговоры о закупке американского оружия. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя данные о том, что помощь может завершиться в ближайшие месяцы.

"Ну, я думаю, конкретные графики, это лучше спросить у военных, конечно, потому что они подробно знают всю эту информацию. Я могу акцентировать, что, во-первых, Украина ведет активный диалог с США относительно того, чтобы закупать американское оружие", – сказал Тихий, добавив, что речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны Patriot.

Спикер МИД подчеркнул, что Украина готова закупать американское оружие "из разных источников, из разных ресурсов финансирования".

"И этот диалог активно идет между Украиной и США. А потому я бы фокусировался на нем. А то, что касается, когда поступают пакеты помощи, насколько мне известно, они по состоянию на данный момент поступают. А по графикам, я вас направлю к военным, может, они разъяснят подробнее", – сказал Тихий.

В частности, он упомянул соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах).

"Там предусмотрен, как вы знаете, такой механизм. Это прямо вписано в этом соглашении. Возможность, собственно, компенсации этого фонда предоставленным оружием. Поэтому это один из вариантов, каким образом Украина продолжит получать помощь", — пояснил спикер.

Он выразил уверенность, что украинская дипломатия делает все для того, чтобы американское оружие поступало в Украину.