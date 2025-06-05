Решение об отправке ракет Украине было принято еще при администрации Байдена

Министр обороны США Пит Гегсет приказал перенаправить американским военным на Ближнем Востоке взрыватели ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с российскими дронами. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собеседников.

По данным издания, на прошлой неделе Гегсет сообщил Конгрессу об этом решении.

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В служебной записке министр обороны США уполномочил подразделение Пентагона, обеспечивающее удовлетворение потребностей командиров в оружии, поставлять детонаторы военно-воздушным силам (ВВС) США, хотя изначально они были закуплены для Украины.

Потребность американских военных в детонаторах является "неотложной проблемой, выявленной министром обороны", сообщил Пентагон Комитету Сената по вооруженным силам.

Украинские военнослужащие использовали взрывники ракет для отражения атак российских беспилотников. Решение об отправке взрывников Украине было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Военно-воздушные силы адаптировали ракеты таким образом, чтобы их могли запускать истребители F-16 и F-15E против беспилотников. Система дешевле, чем ракеты класса "воздух-воздух" Sidewinder и AMRAAM, уточняют журналисты.

"Решение перенаправить компонент демонстрирует дефицит важнейших оборонительных позиций, поскольку Украина готовится к новым атакам российских беспилотников и ракет, в то время как подразделения ВВС США на Ближнем Востоке готовятся к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с боевиками-хусит".

31 мая The Daily Telegraph со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что Европа готовится долгосрочно поддерживать Украину в случае отказа президента США Дональда Трампа.

4 июня Bloomberg со ссылкой на собеседников сообщило, что США, вероятно, не будут предоставлять средства противовоздушной обороны для европейских сил, которые Великобритания и Франция планируют развернуть в Украине, чтобы обеспечивать долгосрочное перемирие.