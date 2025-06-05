WSJ: США спрямували на Близький Схід ракети для збиття дронів, які мала отримати Україна

Рішення про відправлення ракет Україні було ухвалено ще за адміністрації Байдена

Ілюстративне фото F-16 (Фото: EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав переспрямувати американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які повинна була отримати Україна для боротьби з російськими дронами. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на співрозмовників.

За даними видання, минулого тижня Гегсет повідомив Конгрес про це рішення.

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У службовій записці міністр оборони США уповноважив підрозділ Пентагону, що забезпечує задоволення потреб командирів у зброї, постачати детонатори Військово-повітряним силам (ВПС) США, хоча спочатку вони були закуплені для України.

Потреба американських військових у детонаторах є "невідкладною проблемою, виявленою міністром оборони", повідомив Пентагон Комітету Сенату зі збройних сил.

Українські військовослужбовці використовували підривники ракет для відбиття атак російських безпілотників. Рішення про відправлення підривників Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

Військово-повітряні сили адаптували ракети таким чином, щоб їх могли запускати винищувачі F-16 і F-15E проти безпілотників. Система дешевша, ніж ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder і AMRAAM, уточнюють журналісти.

"Рішення переспрямувати компонент демонструє дефіцит найважливіших оборонних позицій, оскільки Україна готується до нових атак російських безпілотників і ракет, у той час як підрозділи ВПС США на Близькому Сході готуються до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій із бойовиками-хуситами в Ємені", – зазначають журналісти.

31 травня The Daily Telegraph з посиланням на європейського дипломата повідомив, що Європа готується довгостроково підтримувати Україну в разі відмови президента США Дональда Трампа.

4 червня Bloomberg із посиланням на співрозмовників повідомило, що США, ймовірно, не надаватимуть засоби протиповітряної оборони для європейських сил, які Велика Британія та Франція планують розгорнути в Україні, щоб забезпечувати довгострокове перемирʼя.