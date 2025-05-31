The Telegraph: Європа готується довгостроково підтримувати Україну в разі відмови Трампа
Британські та французькі чиновники погодилися змістити акцент із розміщення миротворчих військ на забезпечення довгострокової оборони України без американської підтримки. Про це пише The Daily Telegraph, посилаючись на неназваного європейського дипломата.
За даними видання, існує занепокоєння, що президент США Дональд Трамп може виконати свою обіцянку вийти з переговорного процесу після того, як йому так і не вдасться залучити російського диктатора Володимира Путіна до перемовин.
"Будьмо реалістами та визнаймо, що США ніколи не будуть на борту", – сказав виданню західний чиновник.
Європейський дипломат додав, що на зустрічі йшлося переважно про те, як забезпечити необхідну підтримку Україні в умовах, коли припускається, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, зокрема розвіддані.
Також, за його словами, представники європейських країн погодилися з необхідністю посилити економічний тиск на Росію.
Європейські лідери також погодилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі. Його участь раніше була під сумнівом через рішучу опозицію Трампа щодо вступу України до Альянсу.
- 30 квітня 2025 року стало відомо, що Естонія готова зробити внесок у "коаліцію охочих", надавши Україні бойовий підрозділ і офіцерів для стримування Росії.
- 19 травня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що підготовка до розгортання європейських сил в Україні після припинення вогню "просувається надто повільно".
- 20 травня повідомлялося, що Бельгія готова спрямувати свої війська до України в рамках "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Британія, відразу після досягнення перемир'я.
- 30 квітня The Times повідомляло, що Європі буде важко зібрати 25 000 миротворців для відправлення в Україну.