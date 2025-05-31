The Telegraph: Европа готовится долгосрочно поддерживать Украину в случае отказа Трампа
Британские и французские чиновники согласились сместить акцент с размещения миротворческих войск на обеспечение долгосрочной обороны Украины без американской поддержки. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на неназванного европейского дипломата.
По данным издания, есть обеспокоенность, что президент США Дональд Трамп может выполнить свое обещание выйти из переговорного процесса после того, как ему так и не удастся привлечь российского диктатора Владимира Путина к переговорам.
"Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", – сказал западный чиновник.
Европейский дипломат добавил, что на встрече речь шла преимущественно о том, как обеспечить необходимую поддержку Украине в условиях, когда предполагается, что США будут предоставлять только ограниченные ресурсы, в том числе разведданные.
Также, по его словам, представители европейских стран согласились с необходимостью усилить экономическое давление на Россию.
Европейские лидеры также согласились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге. Его участие ранее было под вопросом из-за решительной оппозиции Трампа относительно вступления Украины в Альянс.
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