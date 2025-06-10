Україна отримує військову допомогу від США і веде переговори про купівлю зброї – МЗС

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна і далі отримує озброєння, виділене адміністрацією 46-го президента Сполучених Штатів Джо Байдена, а також веде перемовини щодо закупівлі американської зброї. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи дані про те, що допомога може завершитися найближчими місяцями.

"Ну, я думаю, конкретні графіки, це краще запитати у військових, звісно, бо вони знають детально всю цю інформацію. Я можу акцентувати, що, по-перше, Україна веде активний діалог зі США щодо того, щоб закуповувати американську зброю", – сказав Тихий, додавши, що йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони Patriot.

Речник МЗС наголосив, що Україна готова закуповувати американську зброю "з різних джерел, з різних ресурсів фінансування".

"І цей діалог активно йде між Україною та США. А тому я б фокусувався на ньому. А те, що стосується, коли надходять пакети допомоги, наскільки мені відомо, вони станом на зараз надходять. А щодо графіків, я вас спрямую до військових, може, вони роз’яснять детальніше", – сказав Тихий.

Зокрема, він згадав угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра).

"Там передбачений, як ви знаєте, такий механізм. Це прям вписано в цій угоді. Можливість, власне, компенсації цього фонду наданою зброєю. Тому це один із варіантів, яким чином Україна продовжить отримувати допомогу", – пояснив речник.

Він висловив упевненість, що українська дипломатія робить все для того, щоб американська зброя надходила до України.