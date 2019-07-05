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05.07.2019, 20:14

Требование Балуха выполнили, он прекратил голодовку

Требование Балуха выполнили, он прекратил голодовку - Фото
Владимир Балух Фото: radiosvoboda.org/Антон Наумлюк

Политзаключенного посетил украинский консул

Политзаключенный в России украинский активист из оккупированного Крыма Владимир Балух прекратил голодовку, поскольку его требование было выполнено. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. 

5 июля Балуха в колонии №4 в российском городе Торжок посетил украинский консул.

Отмечается, что сейчас Балух находится в помещении камерного типа - его поместили туда на шесть месяцев. Тюремщики обосновывают это тем, что Балух якобы является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка.

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26 июня Балух объявил голодовку с требованием допустить к нему консула.

30 апреля 2015 года в доме Балуха был проведен обыск оккупационными властями, во время которого с крыши дома сняли украинский флаг. Позже у него были якобы обнаружены 89 "военных" патронов калибра 5,45 × 39, изготовленных промышленным образом, из которых 19 патронов были пригодны для стрельбы. 4 августа 2017 года "суд" аннексированного Крыма приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

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Теги: Владимир Балух, политзаключенные, голодовка
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